MARCIANISE. Anziana scippata all’uscita dalle Poste: 2 in manette

MARCIANISE – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due persone, di 43 e 38 anni, originarie della provincia di Napoli, per una rapina avvenuta nella tarda mattinata di ieri.

In particolare, poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto dei reati “predatori”, hanno inseguito, a Marcianise, due individui che, poco prima, erano stato visti strappare la borsa ad una donna 70enne, appena uscita da un ufficio postale del centro cittadino, dove aveva ritirato la pensione. Scappati a bordo di uno scooter con targa contraffatta, sono stati bloccati dopo un inseguimento tra le vie del centro. La vittima è dovuta ricorrere alle cure mediche, a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta.

I due criminali, originari dell’entroterra afragolese, con numerosi precedenti specifici, sono stati arrestati ed associati alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’intera refurtiva, provento della rapina aggravata, è stata restituita alla vittima.