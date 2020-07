MARCIANISE. Approvato il nuovo Bilancio di Previsione: novità su Tari, Servizi Sociali, Lavori Pubblici e Conservatorio Musicale

MARCIANISE – Con delibera n. 25 del 23 luglio 2020 è stato approvato il nuovo bilancio di previsione che segnerà la programmazione finanziaria per il triennio 2020-2022.

Nonostante le gravissime difficoltà determinate dalla pandemia, si è raggiunto l’ambizioso obiettivo di garantire la detassazione delle attività produttive dalla TARI per tutta la fase di lockdown senza incrementare la pressione fiscale e lasciando inalterate le aliquote anche per l’anno in corso. Difatti, tutte le tariffe, aliquote e detrazioni fiscali, vigenti nel trascorso esercizio finanziario, sono state confermate.

Sul fronte della spesa, sono stati mantenuti i livelli delle prestazioni nei servizi sociali, anche attraverso l’attività dell’Ambito C05, finanziato dalle compartecipazioni dei singoli enti e, soprattutto, dal Comune di Marcianise, oltre che dai trasferimenti regionali e ministeriali.

Le assunzioni programmate nel corso del 2019 sono state confermate e addirittura incrementate. In particolare, superando il ricorso sistematico agli incarichi a contratto della dirigenza, è stata programmata la copertura dei vuoti in organico, relativi a quest’ultima, mediante concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà definita la “stabilizzazione” di quattro addetti ai “lavori socialmente utili” .

Non è stata trascurata, inoltre, nemmeno la dovuta attenzione agli interventi finalizzati, anche indirettamente, alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Tra questi la definizione, con opportune modifiche, dello schema di accordo di partenariato pubblico-privato già concordato dall’ultima amministrazione comunale con il Ministero dell’Interno.

Nella programmazione dei Lavori pubblici, infine, oltre a garantire i necessari interventi di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici, strade, rete idrica e fognaria, ecc…) sono stati ottenuti nuovi finanziamenti regionali /ministeriali e ne sono stati recuperati altri destinati al rifacimento di tratti di rete idrica e fognaria, alla riqualificazione/efficientamento energetico di edifici scolastici, ad interventi di manutenzione straordinaria di grandi assi di scorrimento e a programmi di recupero e riqualificazione urbana.

Infine, grazie alla ridefinizione dell’accordo di collaborazione con il Conservatorio Musicale di Salerno, giusta delibera n. 91 del 23 luglio 2020, è stata rimodulata la misura del contributo comunale da 80.000 a 30.000 euro, conseguendo, in questo modo, un prezioso risparmio di spesa, senza modificarne la durata, e sono stati definiti gli ulteriori oneri a carico del Conservatorio medesimo (custodia e pulizia dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito).