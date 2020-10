MARCIANISE – Grande spavento questa mattina poco dopo le 10,oo a Marcianise in via Novelli. Un uomo alla guida della sua vettura, una smart,per cause ancora in fase di ricostruzione, ne ha perso il controllo ed è finito contro il muro di un palazzo a pochi metri dalla chiesa di San Simeone dove si stava celebrando la messa domenicale.