MARCIANISE. Beccato con 1,5 kg di hashish, finisce ai domiciliari

MARCIANISE – Un giovane di 19 anni, Gennaro Recchimanzi, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Marcianise per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari dopo averlo intercettato e seguito, nel corso di una perquisizione un un locale seminterrato in suo possesso, hanno rinvenuto kg. 1,500 di hashish. Tratto in arresto e tradotto al carcere di Poggioreale, il giovane è stato ieri interrogato dal Gip dott. Rossi. L’arresto veniva convalidato ma veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari come richiesto dai difensori avv.ti Antonio e Federico Simoncelli. Il Pm aveva chiesto la misura cautelare in carcere.