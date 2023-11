MARCIANISE bloccata dal traffico. File interminabili in auto. L’assessore: “Comprendo i disagi, portate pazienza”

La viabilità dovrebbe tornare alla normalità a partire da domani nel centro cittadino, mentre sulle arterie a sud della città dovrebbe stabilizzarsi a partire da giovedì

MARCIANISE – Non hanno tardato le lamentele per la simultaneità dell’inizio dei cantieri in più punti della città di Marcianise e per la mancanza, in alcuni casa, di una corretta (e adeguatamente anticipata) comunicazione di inizio lavori alla cittadinanza.

La presenza di cantieri stradali congestiona letteralmente il traffico soprattutto nelle ore di punta, costringendo gli utenti della strada – automobilisti ma non solo – a interminabili file.

Sulla delicata situazione è intervenuto, questa mattina Stefano Farro, assessore comunale con delega a Urbanistica, Lavori pubblici, Cimitero, Patrimonio, Mobilità, Trasporti, Parcheggi, Pubblica illuminazione:

“Negli ultimi due giorni una sorta di tempesta perfetta ha colpito la viabilità cittadina.

A fianco agli interventi già programmati e comunicati alla cittadinanza che interessano viale della Pace e via Nicola Gaglione, il maltempo delle scorse settimane ha procrastinato sia l’intervento di smontaggio di una gru di un cantiere privato che ha determinato la chiusura di un tratto di via G.B. Novelli, sia l’avvio dei lavori di sostituzione del manto stradale lungo tutto il tratto di Via XXV Aprile.

Inoltre, l’aumento di pressione, determinato dalla installazione della valvola Clayton da parte del Consorzio Idrico, sta causando continue rotture della già fragile nonché vetusta condotta idrica cittadina, con ripercussioni impreviste sul manto stradale di diverse vie cittadine.

La viabilità dovrebbe tornare alla normalità a partire da domani nel centro cittadino, mentre sulle arterie a sud della città dovrebbe stabilizzarsi a partire da giovedì.

Lo stato di dissesto della gran parte delle arterie cittadine è certamente dovuto ad una mancata programmazione della manutenzione stradale, trend che questa amministrazione intende cambiare.

Mi corre l’obbligo di avvisare la cittadinanza che, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, entro quest’anno saranno appaltati diversi cantieri stradali che interesseranno alcune aree della città, rispetto ai quali la cittadinanza sarà preventivamente informata.

Comprendo i disagi causati, ma vi chiedo di portare pazienza.

Piccolo inciso. Non so se siamo una città del Nord Africa ma leggo in giro certamente dei post da Sud Africa. L’apartheid tra buoni e cattivi è finita. C’è spazio solo per gli uomini di buona volontà.”