MARCIANISE. Botte da orbi al centro commerciale: a soqquadro negozio di articoli sportivi

I componenti di due famiglie se le sono date di santa ragione: sono dovuto intervenire gli uomini del commissariato di Marcianise.

MARCIANISE (gv) Momenti di panico ieri pomeriggio in un noto negozio di articoli sportivi del centro commerciale Outlet La Reggia per una rissa tra due famiglie. Sul posto sono stati allertati gli uomini del commissariato di Marcianise. I poliziotti stanno cercando di identificare gli autori del grave episodio che ha causato la chiusura per oltre un’ora dell’esercizio commerciale per ripristinare le suppellettili distrutte dagli uomini partecipanti alla rissa. Secondo una prima ricostruzione sembra che 4 componenti di una delle due famiglie avrebbero avuto prima una discussione verbale e poi dalle parole alle mani con un altro componente dell’altra famiglia. I clienti del negozio sportivo sono stati costretti a fuggi fuggi generale