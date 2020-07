MARCIANISE. Campania in Movimento, vicina ad Alfonso Piscitelli, aderisce al centrodestra

Con l’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Marcianise, il gruppo di Campania in Movimento, già costituito in seno al consiglio comunale nella passata amministrazione, aderisce formalmente al progetto del centro destra cittadino. I due consiglieri uscenti, Luciano Buonanno e Tommaso Acconcia, insieme al segretario cittadino Emanuele Tartaglione, già da tempo impegnati nella costruzione di una lista civica di ispirazione moderata, dopo lunghe e attente valutazioni, ritengono l’area di centro destra la sede più naturale in cui poter coltivare la propria idea di città.

È doveroso, prima di ogni altra considerazione, ringraziare il Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli, già entrato ufficialmente nelle fila di Fratelli d’Italia, per non aver mai condizionato la scelta del gruppo locale, garantendone la piena autonomia.



Dopo la fallimentare esperienza amministrativa in una coalizione con forte connotazione civica, ma di fatto sostenuta da gran parte dei partiti di centro sinistra, dove il centro destra è rimasto ai margini del dibattito politico locale, riteniamo necessario dare il nostro contributo alla ricostruzione e all’affermazione del centro destra nella prossima tornata elettorale. Siamo convinti che il dibattito politico locale necessiti di posizioni chiare e di un chiaro sentimento di appartenenza, che permetta la formazione di una coalizione omogenea, stabile e con le giuste competenze in campo. Confidiamo nella capacità dei partiti del centro destra, egregiamente rappresentati sul territorio comunale, di garantire gli equilibri presenti e futuri tra tutte le forze della coalizione e consentire alla Città di Marcianise di avere un’amministrazione efficiente, dove le competenze siano rispettate e valorizzate.Marcianise non può avere un uomo solo al comando; ci sono nella nostra città intelligenze, competenze e professionalità da far invidia a qualunque città del nord Europa ed è giusto che tutte queste risorse concorrano alla gestione del bene comune. Bisogna dare voce alle eccellenze del nostro territorio, non solo in campagna elettorale, ma in tutte le fasi del processo decisionale e in tutte le scelte di interesse generale.Questo è l’auspicio più sincero con cui aderiamo al centro destra e per cui ci batteremo senza sosta in ogni sede.Campania in Movimento Per Marcianise Il coordinatore Cittadino Emanuele Tartaglione