MARCIANISE. Ci risiamo con le sciocchezze sui nuovi positivi: su 140 test rapidi, anticorpi trovati solo in 8 poi sottoposti a tampone

MARCIANISE – La questione è sempre la medesima. E onestamente ci siamo anche rotti le scatole di dire sempre le stesse cose difronte ad un’ignoranza diffusa che fa fatica ad affrancarsi. Anche stasera in molte pagine Facebook e gruppi dedicati a Marcianise è scattato l’allarme su 8 nuovi casi positivi di Marcianise. Come abbiamo già anticipato nel primo lancio di questa mattina, in realtà si tratta del normale lavoro di monitoraggio che si sta facendo sui cittadini marcianisani a partire dalle categorie più esposte come per esempio gli impiegati comunali, praticando 140 test rapidi. Di questi 140 test rapidi effettuati, su 8 persone sono risultati presenti gli anticorpi IgG e IgM. Il che non significa nulla, visto e considerato che è capitato sempre, nei giorni scorsi, che su una media di 100 test rapidi in cui si evidenziava la presenza degli anticorpi, si è oscillato poi tra 0 e 1 caso reale di contagio da Coronavirus. Naturalmente queste 8 persone sono state precauzionalmente sottoposte a tampone il cui risultato non è stato ancora reso noto, ciò che avverrà con ogni probabilità nella giornata di domani.