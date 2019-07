MARCIANISE. Ci risiamo: poverino il sindaco Velardi, per andare a visitare la bimba malata si è privato, dice lui, di una giornata al mare

MARCIANISE – Che facciamo, un altro libello? No.

Siccome in passato la spregevolezza della strumentalizzazione del dolore altrui ha rappresentato una regola consueta nell’azione di autovisibilizzazione, il sindaco Antonello Velardi ha cercato di precedere le critiche relativamente alla vicenda della bimba marcianisana afflitta da una grave patologia cardiaca.

Un’attività, la sua, giustificata dall’irresistibile necessità di percorrere la scorciatoia di una malintesa promozione della sua immagine incrociando fatti e situazioni ad altissima emotività pop.



L’unico problema di Velardi era quello di scrivere un altro post e soprattutto di pubblicare fotografie che lo immortalassero al capezzale dell’ennesimo marcianisano, piccolo o grande, colpito dalla sfortuna.

Uno che scrive di aver scelto di non andare al mare per recarsi al Monaldi in visita alla bambina, uno che ha la necessità di collocare questo dettaglio all’interno di una narrazione, non ha in testa le sorti di una persona che soffre, ma solo i propri pensieri, la propria irrefrenabile e irresistibile necessità autocelebrativa.

Ma avete mai letto di un ministro, di un presidente di una regione, di un uomo di Stato, di un sindaco di comune grande o piccolo, che sottolinea il fatto di aver rinunciato al mare per compiere una visita di solidarietà a una persona che soffre? Mai.

Velardi scarica quasi sul padre della bimba la responsabilità della pubblicazione delle foto scattate al Monaldi, come se questo fosse un problema di fredda burocrazia, di cinica necessità di ottenere una liberatoria, come se l’inibizione a pubblicare foto di una bimba che soffre insieme ad un uomo politico fosse legata a difficoltà esterne e non alla doverosa attenzione che un uomo pubblico, un uomo delle istituzioni dovrebbe quasi religiosamente avere nei confronti della sobrietà, dei fatti che sovrastano le parole, del bene che si fa per necessità interiore e non per armare ogni volta un bagaglino.

Vabbè, ma che lo diciamo a fare?

Sono anni che scriviamo queste cose e i marcianisani non hanno ancora saputo liberarsi di questa forma di manipolazione costante, di questa rappresentazione di una ipocrisia ormai elevata all’ennesima potenza.

IL POST DI ANTONELLO VELARDI: