MARCIANISE. Derubata la casa di un ex vigile urbano

MARCIANISE – Furto ai danni di un vigile urbano di Marcianise in pensione. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica, nella zona del rione San Giuliano.

I malviventi si sono lanciati in un momento in cui l’ex casco bianco e la sua famiglia non erano in casa.

Un raid rapido, improvviso, con cui i ladri hanno ripulito l’abitazione dell’uomo, trafugando beni di valore e danaro.