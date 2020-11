MARCIANISE. Don Antonio Piccirillo positivo al Covid

MARCIANISE – Don Antonio Piccirillo, parroco della chiesa di San Simeone Profeta, è risultato positivo al Covid 19. Il suo personale annuncio ai fedeli:

“Ho ricevuto l’esito del tampone fatto giovedì scorso e sono risultato POSITIVO al COVID-19. Rispetto ai giorni scorsi in cui ho avuto lieve febbre, in questo momento non presento alcun sintomo. La mia quarantena, dal pomeriggio del 2 di novembre, continuerà ancora a casa, lontano dalla Chiesa e dagli ambienti pastorali. Chiedo a tutti di sostenermi con la preghiera e di essere di conforto in questo momento a chi mi è stato affianco e prova giusto turbamento per la propria salute. Anche per loro vale l’obbligo di denuciare al medico curante i “contatti ravvicinati” avuti con la mia persona. Anche per loro la preghiera e il sostegno della comunità! Il contagio corre in maniera veloce, “impazzito”, in tante famiglie e tutti possiamo esserne potenziali vettori.

Facciamo seriamente attenzione! In questi giorni a casa ho ricevuto diverse telefonate, messaggi, vocali da fedeli e non che hanno confidato la loro positività al Covid. Alcuni, ancorché giovani, hanno lamentato esperienze terribili della malattia e tanta paura. Il mio pensiero quotidiano e costante in questi giorni era per loro, per gli ammalati di covid-19. La parrocchia San Simeone Profeta è stata già sanificata in tutti i suoi ambienti secondo il protocollo sanitario. Domani è aperta e lo sarà anche nei prossimi giorni grazie ai collaboratori ed alcuni sacerdoti che mi sostituiranno per il tempo necessario della guarigione. Le celebrazioni liturgiche continueranno ad essere svolte nel pieno rispetto delle normative anticovid-19. Esorto i fedeli a celebrare l’Eucarestia domenicale, a passare per la parrocchia, sostare davanti a Gesù Eucarestia, per una preghiera. La fiducia in Dio è forza nella nostra fragilità. Con tanto affetto, sempre”