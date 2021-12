MARCIANISE. E’ mancata la madre di Gianpaolo Renzullo, coordinatore di “Sinistra e Cambiamento”

MARCIANISE – E’ venuta a mancare questa notte all’Ospedale di Caserta la gentildonna Clementina Castracane, madre di Gianpaolo Renzullo coordinatore della lista civica Sinistra e Cambiamento di Marcianise. Per anni fiera operaia della Gte, ha profuso sempre un grande impegno e altrettanta disponibilità per contribuire ad affrontare e, per quel che possibile, alleviare il disagio sociale.

A Gianpaolo, alla sua fidanzata Luisa, al padre Cesare Renzullo, alla sorella Giovanna Renzullo e al cognato Salvatore Allosso le condoglianze di tutti gli amici, della redazione di Casertace e del direttore Gianluigi Guarino.