MARCIANISE. Evita la rapina ma per lo choc ha un malore e si accascia. Salvato dai passanti

MARCIANISE – Riesce ad evitare la rapina, ma a seguito del forte stress emotivo, ha un malore e si accascia. E’ accaduto ieri sera, poco dopo le 23, in via Leonardo in zona Velodromo a Marcianise, ad un 34enne di Aversa.

L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno sentito le urla. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marcianise che stanno conducendo le indagini per identificare i malviventi.

Il 34enne è stato trasportato all’ospedale civile di Caserta per gli accertamenti del caso.