MARCIANISE – Lutto a Marcianise per la morte di Francesco Colella, 38 anni. Il giovane sin dalla nascita ha combattuto con una situazione non semplice. Lascia il padre Luigi, la madre Filomena e due fratelli. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di San Giovanni Paolo II alle 15. In tanti si stanno stringendo attorno ai familiari di Francesco.