MARCIANISE. I “danni” del primo aperitivo post zona rossa: QUATTRO BAR chiusi e decine di giovani sanzionati per assembramento

MARCIANISE (M.C.V.) – Dopo dieci giorni di zona rossa, domenica mattina si è verificato quel che era tanto prevedibile quanto meno auspicabile: centinaia di persone, soprattutto di giovane età (ma non solo!) si sono riversate per le strade di Marcianise, soprattutto allo scopo di incontrarsi per fare l’agognato aperitivo pre-pranzo.

Le immagini degli assembramenti verificatisi nei pressi dei più noti e frequentati bar e locali marcianisani hanno fatto il giro della città, galoppando sui social in un tam-tam frenetico di condivisioni. In tanti, indignati, le hanno violentemente condannate.

Gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Marcianise sono intervenuti nei luoghi di più preoccupante assembramento allo scopo di sciogliere la ressa, per quel che era materialmente possibile. Il risultato della loro attività è stato la chiusura di ben quattro bar (due del centro cittadino e due siti in zone più periferiche, ma scegliamo di non farne i nomi), che ora terranno le serrande abbassate per 5 giorni. A loro è stata comminata anche una sanzione di diverse centinaia di euro.

Identificate e sanzionate anche decine degli avventori dei locali, colpevoli di trovarsi in stato di assembramento, per di più non indossando correttamente la mascherina.