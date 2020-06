MARCIANISE. Il commissario pensa a campi estivi per bambini nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma in quali spazi?

MARCIANISE – Una iniziativa lodevole, quella promossa dal commissario prefettizio Michele Lastella, sulla quale nutriamo però un dubbio di fattibilità.

Di cosa si tratta: Lastella ha deliberato (con i poteri della giunta comunale) un avviso pubblico di manifestazione di interesse “per la progettazione di centri estivi comunali per bambini”.

L’importante, affinché sia un’idea praticabile, è il rispetto delle disposizioni anti-Covid: tra le altre, la più importante è che si mantenga un rapporto molto ridotto educatore–bambino, lo svolgimento delle attività in strutture riservate con disponibilità di ampi spazi all’aperto ed organizzate per piccoli gruppi, con un rapporto con lo stesso operatore stabile e continuativo nel tempo, precisi protocolli per l’accoglienza, il rispetto di norme igieniche molto puntuali e naturalmente, l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale e di osservare il distanziamento fisico.

Quali sarebbero gli spazi, a Marcianise, idonei a questo tipo di attività, considerando che la gran parte degli spazi pubblici versano in condizioni di degrado?

Vedremo se questo progetto, soprattutto alla luce del fatto è siamo già all’inizio di luglio, vedrà mai la luce.