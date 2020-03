MARCIANISE. Il commissario straordinario: “Il paziente positivo al CORONAVIRUS non risiede in città”

COMUNICATO STAMPA

In merito alla notizia di un paziente ricoverato presso l’ospedale di Marcianise risultato positivo al Coronavirus occorre fare alcune precisazioni.

Il paziente, ultra ottantenne, e la sua famiglia non sono residenti a Marcianise né nella provincia di Caserta. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Marcianise per altre cause. Al momento del ricovero non è passato per il pronto soccorso dell’ospedale ma è stato sistemato direttamente in una stanzetta singola del reparto, dove non vi erano altri pazienti. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Cotugno dove ora è ricoverato. *Il reparto di medicina è stato bonificato e *sono state adottate tutte le necessarie cautele.Al momento, non ci sono contagi nella città né altri episodi.

Segreteria commissario straordinario

Comune di Marcianise