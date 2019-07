MARCIANISE. Il Comune rimborsa anche i permessi dal lavoro dell’assessore Elpidio Iorio

MARCIANISE – I nostri lettori sanno che ci piace consultare, con frequenza pressoché quotidiana, l’albo pretorio online della città di Marcianise.

In verità, in un mondo ideale, ogni cittadino dovrebbe farlo, per esercitare il proprio diritto-dovere di tenersi informato sull’attività amministrativa del proprio Comune.

Ebbene, dalla nostra lettura quotidiana abbiamo evinto che il sindaco Velardi non è l’unico a usufruire del rimborso dei permessi grazie ai quali si allontana dal luogo di lavoro per espletare la sua attività di pubblico amministratore.

Come sempre è stato sottolineato nei nostri articoli di commento, questa procedura rientra pienamente nei ranghi della legge (ai sensi degli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000).

Ad avvalersi dello stesso diritto, statuito dal Testo Unico degli Enti Locali, è anche la Acquedotti S.C.P.A., ovvero l’azienda di cui è dipendente l’assessore Elpidio Iorio.

In diverse occasioni anche Iorio, infatti, ha scelto di usufruire di una serie di permessi dal lavoro per poter adempiere ai suoi compiti di assessore.

Ciò ha determinato la liquidazione alla sua azienda, da parte del Comune di Marcianise, dunque da parte di tutti i contribuenti marcianisani, di un rimborso dall’importo di 1.868 euro per i permessi presi durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.

determina_n_76