MARCIANISE. Il consigliere Delle Curti: “Mi vogliono zitto e buono. Hanno cercato di spaventarmi, di intimidirmi. Quattro quaquaraquà”

– Non posso, sono un Marcianisano Vero! –

MARCIANISE – Non si risparmia, il consigliere comunale di Marcianise Futura Raffaele Delle Curti , né le manda a dire.

Stamattina un amico mi ha chiesto: Raffaele sono 10 giorni che non leggiamo di tue proposte e non sentiamo di tue iniziative? È Tutto ok?

In secondo luogo è vero sono 10 giorni che mi sono messo in modalità silenzioso (in silenzio stampa) ma c’è un motivo, anzi 4:

1. Ho dovuto recuperare un po’ di proposte insieme a Lina Tartaglione e al gruppo di Marcianise Futura e che stiamo per presentare;

2. Ho studiato tutta una serie di atti che non mi convincono e di cui vi parlerò a breve.