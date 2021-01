MARCIANISE. La caduta del batacchio della campana: assegnati i lavori di ripristino del campanile. Ecco chi li eseguirà e quanto costeranno

MARCIANISE – La caduta del batacchio di una delle tre campane della chiesa dell’Annunziata non ha, solo per un fortunatissimo caso, determinato una tragedia.

Se qualcuno, a piedi o in automobile, si fosse per fatalità trovato a passare, in quel momento, al di sotto del campanile, si sarebbe senza dubbio verificato un avvenimento gravissimo.

Da quel giorno via S. Giovanni Bosco è chiusa al traffico. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha eseguito un sopralluogo, stabilendo che occorre al più presto eseguire i lavori di ripristino

della inferriata di protezione delle campane, che risulta gravemente danneggiata.

Il Comune di Marcianise, proprietario di fatto dell’edificio sacro e dunque titolare della manutenzione dello stesso, ha stabilito che tale lavoro sarà realizzato dalla V.F. Costruzioni Metalliche srl Via Clanio snc, con sede in P.co del Clanio a Marcianise, per la cifra di 2.806,00 euro.

Il batacchio, invece, sarà ripristinato dalla Tecno Art di Rodrigues Branco Vicente Paulo Jorge, con sede in Via Cosenza a Castelvolturno, e costerà 1.500 euro.

Entrambi i lavori, “il cui importo economico viene stimato nettamente inferiore ai 40.000,00 (soglia prevista dal D.Lgs.50/2016)” sono stati assegnati attraverso affidamento diretto.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DETERMINE DI AFFIDAMENTO:

determina_n_109

determina_n_110