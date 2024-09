MARCIANISE. La Festa del Crocifisso più cara della storia marcianisana: l’opposizione denuncia alla Corte dei Conti

MARCIANISE – La Festa del Crocifisso di quest’anno è stata connotata da molte polemiche.

In questo articolo ci siamo occupati delle spese sostenute: 105mila euro, approssimativamente, secondo alcuni hanno assegnato all’edizione di quest’anno la medaglia d’oro di Festa del Crocifisso più costosa della storia marcianisana.

In questo secondo articolo di ieri, invece, ci siamo soffermati sulle patenti irregolarità, che rasentano l’illegalità, che hanno costellato l’organizzazione degli eventi musicali e non

Durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì, la consigliera comunale di opposizione Jole Giuliano ha interrogato sulla vicenda l’assessore Lisa Froncillo:

“Ho chiesto all’Assessore Froncillo lumi sulle spese pazze della Festa ma, soprattutto, le ho evidenziato le anomalie riscontrate sull’organizzazione. Agenzie di spettacolo che propongono programmi artistici identici, che confondono nella comunicazione i loghi reciproci, agenzie che partecipano ad una manifestazione di interesse ben 5 giorni dopo la chiusura della manifestazione di interesse stessa”.

Di tutti questi temi, come detto in premessa, potrete leggere diffusamente nel nostro articolo di ieri.

“L’Assessore, la cui riposta è integralmente pubblicata nel video sottostante, è riuscita solo a rimarcare il successo dell’evento e l’educazione dei nostri concittadini, sulla quale personalmente non ho mai nutrito dubbi – continua la consigliera Giuliano – Insomma, quelli che qualche mese fa consideravano i cittadini marcianisani pericolosi, tanto da doverli reprimere con un’ordinanza sindacale che prevedeva restrizioni a tutela della pubblica sicurezza, oggi scoprono che questa urgenza non esisteva nè all’epoca nè adesso”.

In effetti, nella sua risposta, l’assessore Froncillo non è entrata nel merito di una sola questione posta: ha approfittato dell’occasione per profondere ringraziamenti vari, alla sua squadra e alle forze dell’ordine, per sottolineare la splendida riuscita dell’evento e la partecipazione massiccia dei cittadini. Sulla gestione degli eventi, la sua risposta è stata: “Io fornisco un indirizzo, ma di quello che fanno gli uffici non so nulla”.

La consigliera comunale Giuliano ha annunciato: “Questa opposizione denuncerà il caso alla Corte dei Conti”.

CLICCA QUI PER VEDERE LO STRALCIO DI CONSIGLIO COMUNALE