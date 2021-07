MARCIANISE – Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto, questa mattina all’alba, erano circa le 05.30, il conducente di una vettura in via Raffaele Musone a Marcianise.

L’automobilista stava percorrendo l’arteria per uscire dal centro abitato quando – per cause ancora in corso di accertamento – la vettura si è ribaltata di 90 gradi. Distrutta la parte anteriore della vettura e fortunatamente illeso il conducente.