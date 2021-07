MARCIANISE. L’assessore Riccio annuncia l’arrivo di 100 monopattini. Ma è già polemica: “Con questa strade? Il Pronto Soccorso avrà più lavoro”

MARCIANISE – “Sviluppare una mobilità integrata, innovativa, sostenibile e a basso impatto ambientale per ambire a essere una vera smart city”. Così, in un comunicato stampa, l’assessorato retto da Pino Riccio annuncia alla città la collocazione sul territorio comunale di 100 monopattini.

“La sperimentazione partirà con la collocazione sul territorio comunale di 100 monopattini elettrici che potranno essere utilizzati attraverso un’App dagli utenti. L’accordo tra l’azienda fornitrice e il Comune non avrà costi per l’ente che, invece, dovrà garantire un piano per individuare idonei spazi per il parcheggio dei monopattini, dislocati in diversi punti strategici della città per garantirne a tutti l’utilizzo. I cittadini potranno acquistare un abbonamento mensile o scegliere di corrispondere la tariffa che sarà prevista per la singola corsa”.

Le reazioni all’annuncio sono state contrastanti, divise da chi apprezza l’iniziativa e chi la critica aspramente.

“Cose da pazzi! Con tutte queste strade rotte come si potrà viaggiare con monopattini se già camminare a piedi è un’avventura…… Mah!” – “Il pronto soccorso dell’Ospedale avrà più lavoro“.

Staremo a vedere.