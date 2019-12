MARCIANISE. L’Associazione Replica a soggetto e i carabinieri raccontano fiabe e attendono Babbo Natale con i bimbi della pediatria

CASERTA/MARCIANISE (t.p.) – Ieri mattina, 23 dicembre, i membri dell’Associazione “Replica a soggetto” di Caserta, da sempre impegnata in attività di beneficenza e di solidarietà, coordinandosi con la Direzione Sanitaria e supportati da personale dell’Arma dei Carabinieri di Marcianise, hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’Ospedale di Marcianise dove, leggendo delle fiabe, hanno atteso l’arrivo di Babbo Natale che ha distribuito doni ai bambini presenti.

Da sempre i componenti dell’associazione si distinguono sul territorio per iniziative di solidarietà, non da ultima quella di donare 700 borracce di allumino agli alunni dell’Istituto Collecini di Caserta nell’ambito di un programma per la sensibilizzazione al non uso della plastica.