MARCIANISE. Lavoro. Continua il presidio alla Jabil dei 190 dipendenti licenziati

MARCIANISE – Mentre da Roma tutto tace, i 190 lavoratori licenziati dalla Jabil continuano a scioperare e presidiare i cancelli dello stabilimento di Marcianise, come fanno ormai quasi da una settimana. E a riflettere su come muoversi. Gli avvocati dei sindacati stanno parlando con i lavoratori licenziati per chiarire termini e modalita’ dell’impugnazione. E’ probabile che i primi ricorsi partano nei prossimi giorni; sara’ anche un modo per capire come la magistratura trattera’ i licenziamenti, essendo vigente la normativa anti-Covid che ne dispone lo stop fino al 17 agosto. Nel frattempo c’e’ aria di attesa allo stabilimento di Marcianise; si spera per ora nel Governo ma iniziano anche a filtrare i primi malumori per una situazione che sembra di completa stasi.