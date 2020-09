MARCIANISE. Malore in via San Giuliano mentre è in bici: provvidenziale il soccorso dagli automobilisti 27 Settembre 2020 - 18:15

MARCIANISE – Stamattina verso le 12, in via San Giuliano, una persona è stramazzata al suolo a seguito di un malore. La persona era in bici. Subito alcuni automobilisti si sono fermati ed hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono giunte immediatamente pattuglie della polizia municipale ed una unità del 118. La persona, dopo le dovute cure ha fatto rientro al proprio domicilio. La persona colta da malore è residente nel rione San Giuliano. Provvidenziale è stato l’intervento degli automobilisti .