MARCIANISE. Minaccia i genitori per i soldi della droga, 38enne resta in carcere

Già noto alle forze dell’ordine per i suoi pregressi giudiziari, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione

MARCIANISE – Resta in carcere A.S., 38enne di Marcianise arrestato per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori. E’ quanto disposto dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto del 38enne.

Era dal mese di settembre che pretendeva quotidianamente denaro (dai 20 ai 40 euro) dai genitori che poi utilizzava per l’acquisto di stupefacenti arrivando, addirittura, a minacciarli e cacciarli dalla loro abitazione quando questi si rifiutavano di darglieli.