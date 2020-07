MARCIANISE. Minaccia la madre con un coltello per 20 euro: 35ENNE ARRESTATO

MARCIANISE – Un 35enne di Marcianise è stato tratto in arresto per aver minacciato la madre con un coltello al fine di estorcerle 20 euro. L’arresto arriva in seguito alla denuncia, presentata dalla madre dell’uomo che prima l’avrebbe minacciata con il coltello e poi l’avrebbe minacciata anche di darsi fuoco se questa non avesse acconsentito alla sua richiesta. Portato in carcere, la settimana prossima dovrà comparire davanti al gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’udienza di convalida.