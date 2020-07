MARCIANISE – Grande spavento nella notte tra domenica e lunedì in via Leonardo da Vinci e per fortuna non si registra nessuna conseguenza grave per i passeggeri delle vetture. Erano circa le due quando due vetture che procedevano in direzione opposta si sono scontrate.

Coinvolti nel sinistro una coppia di 20enni di Portico di Caserta e un 40enne di Recale. Fortunatamente per nessuno dei contusi si è avuto bisogno del trasporto in ospedale.