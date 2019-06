MARCIANISE. Palazzo sgomberato nella notte in Via Duomo per un incendio 21 Giugno 2019 - 10:12

MARCIANISE – Non è stata una notte tranquilla quella che hanno dovuto affrontare alcuni condomini di un palazzo di Via Duomo a Marcianise. È infatti accaduto che all’interno di uno degli appartamenti dello stabile sia divampato un incendio a causa di un elettrodomestico che ha preso fuoco. Probabile che sia stato un corto circuito ad innescare le fiamme, ma la causa non è ancora stata stabilita con certezza.

Il proprietario di casa si è reso conto dell’incendio ed ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco che, mentre spegnevano le fiamme, hanno precauzionalmente sfollato l’edificio.

Il tutto si è per fortuna concluso senza conseguenze per i condomini.