MARCIANISE. Passeggiata mattutina in giro per la città, ma è ai domiciliari. Beccato 50enne

MARCIANISE (red.cro.) – In Marcianise, nel corso della mattinata odierna, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, Paride Bizzarro , 50enne, del posto. L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso sulla pubblica via in assenza di qualsiasi autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria. L’arrestato, è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.