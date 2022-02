MARCIANISE perde due figure storiche in poche ore. Addio a Gaetano e Carmela

MARCIANISE – La città di Marcianise piange due figure storiche decedute proprio nelle scorse ore. E’ infatti venuta a mancare la signora Carmela Fabozzi, conosciuta in città perché una delle prime levatrici, quella figura che poi sarà inserita nel termine ostetrica.

I funerali ci saranno domani presso la Chiesa dell’Annunziata.

Ma non è unico decesso che ha colpito la città. E’ infatti scomparso un componente della guardia di finanza, originario di Marcianise. Stiamo parlando di Gaetano Campomorto, militare delle fiamme gialle nato e cresciuto nel rione San Giuliano. Ricoverato da tempo in ospedale, è deceduto in queste ore.