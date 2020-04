MARCIANISE. Positivo un altro tampone. Il numero dei contagiati sale a 21

Qui sotto il comunicato stampa del Comune

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ufficialmente la positività

al Covid-19 di tre tamponi praticati a cittadini di Marcianise.



Si tratta di due uomini e di una donna che attualmente non presentano sintomi econservano uno stato di buona salute, per cui sono curati presso i rispettivi domicili, conl’adozione delle cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo inquarantena obbligatoria e sotto osservazione tutti quelli che con loro hanno avuto contattie praticando, ove opportuno, i tamponi per il Covid-19.Tutti e tre appartengono a distinti nuclei familiari nei quali erano state riscontrateprecedenti positività al coronavirus, per cui già si trovavano nello stato di quarantenaobbligatoria ed erano stati sottoposti al tampone in via precauzionale.Attualmente la situazione generale in città può così essere riepilogata:contagiati n. 21, di cui 4 guariti, 2 deceduti, 13 in trattamento domiciliare e 2ricoverati.Pertanto si chiede a tutti di agire con responsabilità, di rispettare le norme emanatedal governo, di mantenere rigorosamente le distanze ed evitare ogni assembramento.Si ricorda che proseguiranno i controlli da parte delle Forze dell’Ordine in tuttol’ambito comunale, soprattutto nel periodo pasquale, e si rinnova ad ognuno l’invito arestare a casa, spostandosi soltanto in caso di assoluta necessità