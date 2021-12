MARCIANISE – Covid all’ Istituto Comprensivo Statale “D.D.2 – Bosco” di Marcianise. La dirigente scolastica Michelina Ambrosio ha comunicato la quarantena per un’intera classe della scuola media, la seconda D, a seguito della riscontrata positività al tampone per due alunni. Casi analoghi, sempre a Marcianise si sono registrati in una terza classe, della scuola primaria Pizzetti, in una seconda del plesso Pascoli, e in una classe della scuola dell’infanzia in via Veneto.