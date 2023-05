MARCIANISE. Schianto auto-moto: in ospedale il marito della candidata Lina Tartaglione, radiografie in corso per Angelo Golino

Ricoverato prima al Moscati di Aversa e poi al Cardarelli.

MARCIANISE Un incidente di cui è rimasto vittima Angelo Golino, è accaduto qualche ora fa, a Capua. Golino, come da noi più volte scritto, è stato colui che ufficiosamente ha sfidato Antonio Trombetta alle elezioni comunali di Marcianise, dieci giorni fa. Ad essere candidata alla fascia tricolore è stata, ufficialmente, invece, sua moglie Lina Tartaglione, anche se, il vero e proprio tentativo di scalata al palazzo municipale di Marcianise – tentativo poi non riuscito – lo ha fatto proprio l’ex consigliere provinciale. Golino è stato prima portato all’ospedale Moscati di Aversa e successivamente al Cardarelli. Le sue condizioni sembrano, comunque, non destare preoccupazione. Probabilmente Golino avrà riportate qualche frattura. La dinamica è ancora da verificare, anche se pare che l’uomo sia stato preso in pieno, mentre era in sella alla sua moto, da un’auto che, con una manovra di inversione, gli ha tagliato la strada.