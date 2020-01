MARCIANISE. Settore Ambiente e Urbanistica, arriva l’ex “sindaco ecologista” Vincenzo Cenname

MARCIANISE – “Con deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 21.11.2019 è stata individuata ed istituita una posizione organizzativa nell’ambito del V Settore avente il valore di € 16.000,00; che nella stessa predetta deliberazione la posizione organizzativa è stata attribuita all’ing.Vincenzo Cenname (ex “sindaco ecologista” di Camigliano, ndr) con l’espressa previsione che in considerazione del dato di fatto che l’ing. Cenname presterà servizio per nove ore settimanali, anche la retribuzione di posizione fosse rapportata alle ore prestate presso il Comune di Marcianise e pertanto nella misura di ¼ di quella fissata nella deliberazione e per il periodo corrispondente alla durata della convenzione (…)”.

Tanto si legge nella determinazione firmata dal dirigente Angelo Laviscio, che vi invitiamo a leggere integralmente cliccando sul seguente link: CLICCA QUI PER LEGGERE LA determina_n_268