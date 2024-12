MARCIANISE. Tentano truffa al sindaco ma non ci casca e chiama i carabinieri

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso primo cittadino attraverso le proprie pagine social in Facebook.

MARCIANISE – Tentata truffa ai danni del primo cittadino di Marcianise, Antonio Trombetta. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso primo cittadino attraverso le proprie pagine social in Facebook.

“Stamattina mi è arrivato un messaggio, apparentemente dalla mia banca, col quale si chiedeva conferma di una operazione di spesa da me attivata per oltre 6000 euro – scrive Trombetta – Ho chiamato il numero telefonico ma senza risposta. Ho allora contattato la banca, ma nessuno ne sapeva nulla, per cui mi hanno messo in guardia circa un possibile tentativo di truffa”.

Dopo un po’ “mi chiama da quel numero un tipo che con voce impostata, professionale , autoritaria, mi dice di far parte del nucleo antitruffa della mia banca e mi chiede conferma circa una mia disposizione ad acquistare cripto valuta – prosegue

– Al mio diniego mi chiede di fornire i dati del mio conto. Se lei è della banca dovrebbe saperlo, rispondo. Allora irritato il tipo mi ammonisce che c’è un tentativo di truffa su cui stanno indagando i carabinieri. Bene, mi faccia convocare dai carabinieri allora, argomento io. E quello stacca. Ovviamente i carabinieri li ho contattati io, fornendo il numero telefonico utilizzato. Pare sia un metodo di truffa tutto nuovo, perciò l’ho descritto. Stiamo attenti”.