MARCIANISE. Terza evasione dai domiciliari in tre settimane. ARRESTATO di nuovo uomo dei Belforte. IL NOME

MARCIANISE – Gli agenti del commissariato di Marcianise hanno arrestato per evasione dai domiciliari Rocco Zarrillo. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare davanti all’ufficio postale centrale di piazza Principe di Napoli i poliziotti hanno notato l’uomo a bordo di un’autovettura guidata da un altro pregiudicato, ritenuto affiliato anch’egli ai Belforte.

Immediatamente i poliziotti si sono messi all’inseguimento di Zarillo che è riuscito a far perdere le proprie tracce e si sono recati nella sua abitazione di via Sanfelice dove peraltro non era ancora rientrato. Gli agenti lo hanno trovato nei pressi della stazione ferroviaria di Marcianise con uno zainetto e non si esclude che fosse pronto a partire.

A quel punto è stato tratto in arresto e rimesso agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che ha confermato la misura della detenzione casalinga, per la terza volta in pochi giorni.