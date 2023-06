MARCIANISE. Tragedia durante la vacanza: Giuseppe muore nel sonno a soli 39 anni

Il dramma si è consumato a Maratea dove si era recato per qualche giorno di relax

MARCIANISE – Un dramma scuote la comunità di Marcianise che piange la prematura dipartita di Giuseppe Amato di soli 39 anni. Giuseppe si trovava a Maratea da lui spesso definita come il luogo del suo cuore ed è stato proprio che che durante il sonno, colto da malore improvviso, il suo cuore ha smesso di battere.

Ragazzo gentile con tutti, brillante e dotato di grande intuizione, lavorava in una multisala nel napoletano. Venerdì scorso si era recato a Maratea, in Basilicata, dove amava trascorrere momenti di relax in riva al mare in quello che per lui era un luogo speciale.

Sono in corso ulteriori approfondimenti sulla tragica morte di Peppe, prima del suo ritorno a Marcianise per i funerali.