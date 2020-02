MARCIANISE. Truffa contrattuale da 150mila euro. La Procura chiede l’archiviazione

MARCIANISE – La Procura di Santa Maria Capua Vetere, inizialmente intenzionata a mandare a processo l’indagato, ha formulato richiesta di archiviazione in favore di D.M. di Marcianise. La vicenda risale a qualche anno fa quando, nonostante la corresponsione di 150.000 euro da parte del querelante per l’acquisto di un immobile, lo stesso, non veniva mai consegnato all’acquirente, emergendo dei problemi di autorizzazioni amministrative ed altro, inerenti il fabbricato in costruzione. La parte contraente depositava querela e la Procura, a seguito di indagini, notificava l’avviso di conclusione indagini all’indagato che, attraverso i suoi legali, gli avvocati Salvatore GIONTI e Franco DELLI PAOLI, depositava memoria difensiva disconoscendo il fatto e rimettendo valutazioni in diritto circa la configurabilità della truffa contrattuale. La Procura, aderendo alla tesi difensiva, ha formulato richiesta di archiviazione.