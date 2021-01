MARCIANISE piange IRENE. Animo eclettico, pittrice e tatuatrice, trovata morta a 39 anni

MARCIANISE – La città di Marcianise è sconvolta dalla notizia della morte di Irene Maltempo, 39 anni.

Irene era un’artista a tutto tondo, bravissima nel disegno e nella pittura.

Esercitava anche l’attività di tatuatrice.

Chi l’ha conosciuta la descrive come una persona dall’animo eclettico, una personalità esuberante ma molto sensibile, con un complesso mondo interiore.

Esponeva la sua arte in un negozietto di via Grillo e aveva ottenuto la soddisfazione di esporre le sue opere in alcune mostre, di cui andava molto orgogliosa.

Lascia quanti l’hanno incontrata nel suo percorso di vita, purtroppo breve, nel dolore più profondo.