MARCIANISE. Scomparso nel nulla, aiutiamo la famiglia a ritrovare Tommaso

MARCIANISE – Sono ore di apprensione per una famiglia del rione San Giuliano a Marcianise.

Da questa mattina non si hanno più notizie di Tommaso Famoso,60 anni circa, che vive nel quartiere insieme alla sua famiglia. A denunciare la scomparsa sono stati proprio i suoi familiari con un post sui social.

“Si è disperso mio cognato Famoso Tommaso se qualcuno lo vede può chiamare al numero 3381111531 Sta con una Graziella ha un cappello nero, pantaloni marroni e felpa grigia. Manca da stamattina”

Stando a quanto emerso Tommaso è uscito, in bici, stamattina come d’abitudine ma non è rientrato per il pranzo nè nel pomeriggio quando è scattato l’allarme.