MARCIANISE. Urina in strada davanti ai passanti. Arrestato 46enne

MARCIANISE – Sorpreso ad urinare in via San Giuliano, 46enne arrestato. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 28 dicembre, quando un uomo di origini ucraine è stato bloccato dai vigili urbani dopo che da alcuni cittadini era stato segnalato ad urinare fuori un’abitazione.

Il 46enne all’arrivo dei vigili ha reagito in modo violento all’arresto. Dopo i successivi accertamenti, il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e minacce, oltre al reato di atti osceni in luogo pubblico.