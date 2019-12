MARCIANISE – Bruttissimo incidente, questa mattina presto, su viale Carlo III, all’altezza del Big Maxicinema a Marcianise. Due auto si sono scontrate in modo violento e nei primi minuti a seguire si è temuto il peggio. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano sull’arteria. Sul posto polizia stradale e sanitari del 118. La strada è stata chiusa al transito per poter spostare i mezzi distrutti dopo l’impatto, in tutta tranquillità.