MARCIANISE. Visite mediche gratuite in Piazza Umberto I, evento rimandato. Tutti i dettagli

La manifestazione non si terrà più la prossima domenica, ma quella successiva

MARCIANISE (C.S.) – L’iniziativa ‘La Salute in Piazza”, prevista per domenica 12 novembre in piazza Umberto I, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il distretto sanitario 16, è rinviata a causa del maltempo. Le visite specialistiche gratuite sono solo rimandate.

I cittadini dalle ore 09.00 alle ore 13:00 di domenica 19 novembre, sempre in Piazza Umberto I, potranno sottoporsi ai seguenti controlli: esame dematoscopico (max 25), elettrocardiogramma (max 20), visita tiroidea con ecografia (max 30), spirometria (max15), screening scoliosi/cifosi ai ragazzi dai 10 ai 14 anni 8 (max 15), esame podoscopico ai bambini dai 4 ai 15 anni (max15).

Durante la giornata sarà inoltre possibile prenotarsi per i futuri screening di prevenzione del ca della mammella e della cervice uterina e si consegneranno i kit per la prevenzione del tumore al colon.