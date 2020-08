Mascherina obbligatoria anche in luoghi aperti. Il sindaco firma l’ordinanza

TEVEROLA – Il sindaco di Teverola Tommaso Barbato ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche in spazi aperti.

Ecco il messaggio ai suoi concittadini: “Ho disposto misure restrittive, anche in luoghi aperti, specie per gli addensamenti che, non di rado, si creano a ridosso di bar e punti scommesse, per il contenimento contagio.

Capisco la voglia d’Estate, ma dobbiamo necessariamente adottare tutte le misure necessarie per evitare che la pandemia batti ancor di più ed insidiosamente nella nostra città.

Intanto, breve riepilogo.

Con l’ordinanza di cui sopra, dispongo, a decorrere da oggi:

▶️ E’ obbligatorio indossare la mascherina nelle seguenti situazioni:

1️⃣Luoghi pubblici e/o aperti al pubblico (aree giochi, piazzette, villetta comunale);



2️⃣

3️⃣

all’interno degli uffici pubblici, dei pubblici esercizi e delle altre attività commerciali ed artigianali in genere;all’interno delle aree mercatali;

➡️È comunque obbligatorio avere al seguito la mascherina od altri dispositivi di protezione individuale, ed indossarla in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere un distanziamento tra le persone non conviventi di almeno mt.1.00.

⭕️Per le attività commerciali, in particolare punti di scommesse, bar, pizzerie, pub restano in vigore le seguenti prescrizioni:

1️⃣mantenimento della distanza interpersonale di almeno mt. 1.00;

2️⃣obbligo di mascherine in tutte le occasioni di contatto tra estranei (coda per l’accesso, accesso a bar e servizi ecc.) ed in tutti i casi in cui non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno mt. 1.00;

3️⃣divieto di assembramenti in luoghi aperti e/o chiusi, come punti di scommesse, bar, pizzerie, pub e simili.”

