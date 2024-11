MATTINATA DI INFERNO. Traffico bloccato nell’incidente e si schiantano anche le auto in coda

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Questa mattina, giovedì, la Strada Statale 7 Bis è stata teatro di due incidenti in un breve lasso di tempo. Il primo, avvenuto nei pressi di Carinaro, ha visto coinvolti due camion e ha causato la chiusura di una corsia in direzione Nola, generando lunghe file di veicoli (CLICCA QUI PER FOTO E DETTAGLI).

Poco dopo, a circa tre chilometri da quel punto, un tamponamento ha coinvolto cinque auto, probabilmente a causa dei rallentamenti dovuti al precedente sinistro. Questo secondo incidente, verificatosi al km 16,800, ha provocato il ferimento di una persona.

Purtroppo, la zona continua a essere particolarmente pericolosa, con una frequenza crescente di incidenti che rendono la SS7 bis una delle strade più critiche. Questo aumento degli incidenti evidenzia la necessità di un intervento urgente per migliorare la sicurezza viaria.

Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente al km 19,200, che ha visto nuovamente coinvolti due camion, sono ancora in corso, ma la situazione sembra gradualmente risolversi.

Per chi proviene da Villa Literno, è stato imposto il deviamento obbligatorio a Carinaro.