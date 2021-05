MATURITA’ 2021. Vaccini agli studenti: la situazione in Campania

REGIONALE – La maturità 2021 è alle porte, sono infatti sempre meno i giorni che ci separano dal 16 giugno, data dalla quale partiranno ufficialmente i colloqui orali, l’unica prova che dovranno affrontare i maturandi di quest’anno.

Sono moltissimi, dunque, i preparativi che si stanno mettendo in campo in queste ore per assicurare ai ragazzi e ai docenti un esame in sicurezza dal virus, e dopo che il protocollo d’intesa anticovid è stato siglato dal Ministero dell’Istruzione, molte regioni si stanno invece muovendo per cercare di fornire i vaccini ai propri maturandi.

In Campania a sollevare la questione dei vaccini per i ragazzi che affronteranno l’esame di maturità a giugno è Italia Viva: “La maturità rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo di tutti i giovani ed è quindi importantissimo che si metta in condizione i ragazzi di poter partecipare in presenza alle prove con la massima sicurezza. La vaccinazione sarebbe un segnale importante di vicinanza ai maturandi che siamo certi la Regione Campania vorrà dare”.