Maxi incendio e nube tossica. Scuole chiuse in quattro comuni casertani

VALLE DI SUESSOLA – Scuole chiuse oggi in quattro comuni del Casertano a causa delle nube e delle polveri prodotte dall’incendio sviluppatosi ieri in un’azienda di plastica di Airola, nel beneventano. Si tratta dei comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo, Cervino e San Felice a Cancello, tutti situati al confine con la provincia sannita a pochi chilometri da Airola. Il provvedimento e’ stato preso nella tarda serata di ieri dai quattro sindaci, che hanno invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse, anche in considerazione delle norme anticovid che richiedono di arieggiare gli ambienti delle aule scolastiche, mentre con il protrarsi dell’incendio non e’ possibile tenere le finestre aperte e far cambiare aria.