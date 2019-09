Maxi operazione congiunta. Le Squadre Mobili di CASERTA e Roma arrestano banda di nomadi specializzati nei furti in appartamento

Nella mattinata del 13/9/2019, personale di questa Squadra Mobile, con l’ausilio di personale della

Squadra Mobile della Questura di Roma, ha eseguito, in Roma, il fermo di indiziato di delitto per



furto aggravato in abitazione, commesso in Palestrina località Carchitti (RM), a carico di K. L.classe 1971, D. R. classe 1998, A. S. 1987; denunciato gli stessi per possesso di arnesi atti alloscasso, ricettazione di targhe di autovettura risultate compendio di furto e resistenza a pubblicoufficiale; unitamente ai predetti sono stati denunciati in stato di libertà, solo per il reato diricettazione, D. T. 1987 e D. D. 1993, quest’ultimo poi tratto in arresto perché destinatario di ordinedi esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso in data 04/06/2018 dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli –Ufficio esecuzioni penali, dovendoespiare la pena di tre anni sette mesi e quattordici giorni di reclusione.Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, inparticolare furti in abitazione, personale di questo ufficio agganciava l’autovettura in uso ai soggettisopra citati, tutti di etnia rom e con precedenti specifici. Nella giornata del 13/9/2019, unitamente alpersonale della Squadra Mobile di Roma, acquisita notizia di un furto in abitazione commesso inPalestrina (Rm), rintracciata l’autovettura sospetta, gli operanti procedevano al controllo deglioccupanti il veicolo audi A/4, con successiva perquisizione dell’abitazione a loro in uso, sita in zonaBorghesiana (RM).I soggetti venivano trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, di oggetti preziosi (per un valore dicirca 30.00,00 euro) e denaro (euro 2.400,00), risultati compendio del furto avvenuto poco prima inPalestrina (RM).Acquisita la denuncia della vittima del reato, la quale riconosceva i preziosi trafugati e confermaval’ammanco di euro 2.400,00, nonchè la testimonianza di una vicina di casa residente nel luogooggetto del furto, la quale aveva visto allontanarsi l’audi A/4 bianca a grande velocità, si procedevaal fermo di p.g. dei malviventi sopra richiamati, nonché alle denunce in stato di libertà per i reatiinnanzi indicati.Nella disponibilità dei malfattori, tutti residenti in un campo nomadi del napoletano, oltre all’audi A/4di colore bianco, con apposte targhe rubate , veniva rinvenuta, all’interno del cortile dell’abitazionea loro in uso, una BMW serie uno di colore bleu, la quale da accertamenti esperiti era statautilizzata per perpetrare furti in appartamento con utilizzo improprio di sirena bitonale in dotazionealle forze dell’ordine, fatto effettivamente riscontrato. Entrambe le autovetture venivano poste insequestro.A seguito di perquisizione domiciliare veniva rinvenuta una pistola giocattolo, probabilmenteanch’essa provento di furto, che è stata sottoposta a sequestro.Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Roma chiedeva ed otteneva, all’omologo GIPdel Tribunale competente, la convalida del fermo dei tre soggetti di cui sopra, per i quali,considerati i numerosi precedenti penali e di polizia, è stata confermata anche la permanenza incarcere.